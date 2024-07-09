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Испания — Франция: прогноз Артура Петросьяна на игру Евро-2024 в Мюнхене

Испания — Франция: прогноз Артура Петросьяна на игру Евро-2024 в Мюнхене
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Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Евро-2024 Испания — Франция.

Ставка: Франция не проиграет и ТМ 3.5 за 1.75.

«Я не жду от этого матча какого-то зрелища. Как и большинство матчей плей-офф, эта игра пройдёт в невысоком темпе. Франция, конечно, уникальная команда. Впервые за всю историю Евро полуфиналист ни разу не отметился с игры. При этом французы ни разу с игры и не пропустили, получив лишь один гол в свои ворота с пенальти от Польши.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Испания, в свою очередь, самая играющая команда из оставшихся. Наименьшей критики заслуживает в свой адрес. При этом против Испании говорит то, что придётся играть без двух основных защитников, плюс Педри получил травму и уже не сыграет на этом Евро.

В общем, не стоит ждать тут много голов, причём в 12 из последних 13 очных матчей проходил тотал меньше. Учитывая важность игры и то, что ошибаться нельзя, можно предположить, что голов будет мало. Есть тут валуй в ничейном исходе.

Все же маленьким фаворитом мне видится Франция, и я бы взял Х2 при ТМ 3.5», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».

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