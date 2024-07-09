Испания — Франция: прогноз Эдуарда Мора на полуфинальную игру Евро-2024

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Евро-2024 Испания — Франция.

Ставка: проход Испании за 1.81.

«В полуфинале Евро лучшая команда этого турнира, сборная Испании, сыграет против Франции. Французы играют не так уныло, как Англия, но всё равно показывают далеко не то, что все ожидали. Голов забито мало. Но по потенциалу это сильнейшая команда, и по подбору футболистов также.

Три человека из стартового состава не сыграют. Карвахаль и Ле Норман дисквалифицированы, а Педри получил травму, но в четвертьфинале вместо него вышел Ольмо и сделал весь результат.

Силы у команд примерно равны, но, учитывая, что Испания играет на кураже и не боится показывать атакующий футбол, всё это позволит пройти дальше. Франция пока не может показать свой потенциал. Когда не играл Мбаппе, то ничего показать не получалось. Сейчас он в строю, вроде бы и обыгрывает соперников, но маска мешает. Он явно сам не в себе и даже при завершении атаки бьёт наудачу, а не целенаправленно и мощно, как он обычно это делал.

Думаю, что Испания всё же пройдет дальше, на это и поставлю», — приводит слова Мора «РБ Спорт».