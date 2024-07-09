Испания — Франция: ставка Эльвина Керимова на игру чемпионата Европы по футболу

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на игру Евро-2024 Испания — Франция.

Ставка: ТМ 2 за 1.90.

«Испания и Франция сыграют в полуфинале чемпионата Европы. Испанцы прошли хозяев турнира — сборную Германии. При этом подопечные де ла Фуэнте показали очень качественный футбол. Это, пожалуй, был лучший матч на Евро, и сложиться он, конечно, мог по-другому. Были отрезки с преимуществом Испании, были с преимуществом Германии. Но «Красная фурия» прошла, и вот она в полуфинале сыграет с Францией.

Испания – одна из немногих топовых сборных на этом Евро, которая не только добивается результата, но и показывает классный футбол, яркий футбол. И на это приятно смотреть. Да, у Испании серьёзные потери перед матчем с Францией. Ле Норман не сыграет, Мораты не будет, также пропустят встречу Карвахаль и Педри. Это, естественно, существенные потери в матче с таким соперником. Ну, я думаю, что в целом Испания даже с такими потерями в состоянии провести качественный матч.

Франция прошла Португалию в серии пенальти. В очень закрытой игре, пожалуй, португальцы даже были чуть острее. Этот матч было скучно смотреть, и, в общем, Франция должна благодарить Жоау Феликса, который в серии 11-метроых попал в штангу. Франция остаётся одним из главных и, наверное, даже главным фаворитом Евро.

Несмотря на то что у французов до сих пор нет голов с игры, потенциал этой команды по-прежнему огромен и, с учётом потерь Испании, команда, наверное, даже небольшой фаворит, хотя я думаю, что многие с этим не согласятся. Мне кажется, сильного перекоса в сторону Франции нет, если учитывать тенденцию этого чемпионата Европы.

Думаю, что можно здесь даже быть немного банальным и выбрать тотал меньше двух голов с коэффициентом 1.90. Да, Испания играет ярко и смело. Но Франция умеет качественно сдерживать любого соперника. Так что мне кажется, с учётом важности матча, с учётом стадии – она поздняя, полуфинал, с учётом потерь Испании и того, как Франция в состоянии контролировать игру, как с мячом, так и без мяча, как умеет это делать Дешам, адаптироваться под соперника, проанализировав его, я думаю, что здесь большого количества голов ждать не нужно», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».