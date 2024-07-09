Испания — Франция: прогноз Романа Гутцайта на встречу 1/2 финала Евро-2024

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Евро-2024 Испания — Франция.

Ставка: ничья за 2.90.

«До полуфинала чемпионата Европы добрались очень статусные команды в этой части сетки — сборные Испании и Франции.

Испанцы, на мой скромный вкус, это самая играющая и самая сильная именно по содержанию того, что показывают футболисты, сборная на этом турнире. Испания настоящая команда. Может быть, нет какой-то одной ярко выраженной звезды. Футболисты могут поочерёдно брать на себя роль лидеров. Очень хороши на групповом этапе были Нико Уильямс и Ламин Ямаль. А в плей-офф, например, в матче против Германии решающие голы забили полузащитники Дани Ольмо и Микель Мерино. Так что в составе Испании ждать угрозы можно практически от любого игрока атакующей группы.

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Проблемы будут в обороне. Важно понять, какое будет сочетание в центре защиты и кем и как Луис де ла Фуэнте будет заменять удалённого в игре против Германии Дани Карвахаля. Но кажется, что с такими проблемами в обороне испанцы, наоборот, будут максимально внимательно действовать при защите своих ворот.

Сборная Франции — это пока история индивидуальностей. Потому что говорить о какой-то командной игре в атаке особо не приходится. Французы уникальны. Они дошли до полуфинала чемпионата Европы, не забив ни одного мяча с игры на этом турнире.

У французов гол с пенальти забил Мбаппе и два автогола соперников. И этого хватило для того, чтобы добраться до полуфинала. При том что Испания, конечно, смотрится мощнее Франции. Всё-таки в полуфинале, мне кажется, колоссальное значение будет иметь эмоциональная составляющая. И мне кажется, особенно учитывая, что в четвертьфинале постоянно матчи в основное время заканчивались вничью, то же самое может произойти и в этом полуфинале. Сложно определить, кто из них лучше.

Поэтому мой прогноз на встречу Испания — Франция — ничья», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».

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