Испания — Франция: прогноз Виктора Гусева на полуфинальную игру Евро-2024 9 июля

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Евро-2024 Испания — Франция.

Ставка: проход Франции за 2.02.

«Незаметно подкрались полуфиналы Евро. В первом из них Испания сыграет с Францией. Большинство специалистов отдают предпочтение Испании. Команда играла в «группе смерти» и победила в каждом матче. Разгромили хорватов, одолели итальянцев и албанцев. Испанцы впервые на турнире пропустили только в плей-офф, допустив автогол с Грузией. Затем они выбили хозяев турнира, одолев немцев. Испания ещё ни разу не доводила дело до серии пенальти на этом первенстве. Это единственная команда, которая выиграла все матчи.

С немцами была сложная встреча — девять жёлтых карточек. Теперь не смогут сыграть Карвахаль и Ле Норман. Ещё под вопросом Начо и Перес. Это большие проблемы перед полуфиналом. Таких сложностей у соперника нет и близко.

Франция хорошо играет в обороне. Пропустили только от поляков. С другой стороны, команда Дидье Дешама мало забивает. Всего три мяча — реализованный пенальти от Мбаппе и два автогола. В личных встречах у испанцев 16 побед, 12 побед у Франции, семь ничейных исходов. В 2021 году соперники играли в последний раз. Тогда в финале Лиги наций победила Франция.

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Вратари у соперников примерно одного уровня. У Испании даже с учётом потерь есть кому играть в обороне. Франция в защите хороша. Козырь Франции в полузащите — возвращение Рабьо. Он пропускал прошлый матч, мы видели, как сложно Дешаму его заменить. Когда у испанцев кто-то вылетает, то есть исполнители в нападении.

На другой чаше весов в атаке Франции — Килиан Мбаппе. Конечно, ему мешает травма носа. Однако физически и психологически он готов. Он может повести команду вперёд. Это сильнейшая фигура команды Дешама, а рядом есть ещё и Гризманн, из тени может выйти Жиру.

Для меня очень многое зависит от того, появится ли на поле и в каком состоянии Мбаппе. У Испании мощный состав, но есть потери. Для них это может стать большим минусом. Я бы не стал соглашаться с большинством специалистов. Считаю, что в финал пройдёт сборная Франции», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».

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