Испания — Франция: прогноз Артёма Шмелькова на игру Евро-2024 в Мюнхене

Комментатор Артём Шмельков дал прогноз на матч Евро-2024 Испания — Франция.

Ставка: победа Испании и ТМ 3.5 за 3.05.

«Полуфинальный день ЧЕ-2024 открывает ещё одна суперафиша – иначе и быть не могло, ведь верхняя часть сетки была напичкана сборными самого высокого уровня. Испания с Францией сыграли друг с другом очень много – 36 матчей. И в историческом разрезе преимущество за испанцами. Но при всём этом на столь высокой и ответственной стадии большого турнира их пути не пересекались очень и очень давно. Полуфиналов с такой вывеской не было вообще никогда, а финал домашнего для Франции Евро-1984 случился аж 40 (!) лет назад.

Для контекста полуфинального соперничества важно как впечатление от предыдущего матча, так и общая картина выступлений соперников на турнире. И тут вряд ли много кто поспорит, что Испания выглядела предпочтительнее французов и в своём четвертьфинальном матче, и по дистанции всех прошедших пяти матчей. Команда Луиса де ла Фуэнте долгими игровыми отрезками настаивала на доминировании во встрече с хозяевами Евро немцами в 1/4 финала. Не говоря обо всех предыдущих матчах на турнире. В распоряжении испанского наставника потрясающая по вариативности линия атаки. Умница Мората на острие и совсем молодые Нико Уильямс и Ламин Ямаль, которые совершенно точно не утратили свежести по ходу турнира, на котором им так стабильно доверяет главный тренер. А в середине поля просто боссы – Родри и Фабиан Руис. Конечно, неприятная потеря из-за травмы Педри в самом начале игры с Германией. Он, кстати, несмотря на невозможность играть, остаётся в стане сборной и будет с ней до конца турнира. Вместо Педри в игру вошёл Дани Ольмо. И что сотворил – гол и голевая подача на Микеля Мерино! Ещё две потери у испанцев в линии обороны: во всём виноваты дисквалификации Даниэля Карвахаля и Робена Ле Нормана. Вопрос серьёзный, но решаемый. В центре вместо Ле Нормана могут сыграть Начо либо Вивиан, а на правом фланге тот же Начо либо Хесус Навас.

Французы сознательно отказались от владения мячом в четвертьфинале с Португалией (по итогу за 120 минут игры у Франции только 37% времени владения). В плане созидания у них вообще провальный турнир. За пять матчей перед полуфиналом они умудрились не забить ни одного мяча с игры! Всё, что у них залетело, – это два автогола от Австрии и Бельгии плюс пенальти Мбаппе. Внушать оптимизм может только надёжность линии защиты, которая неизменно выходит в сочетании Тео Эрнандес – Салиба – Юпамекано – Кунде, и вратаря Мика Меньяна. Но, кажется, ресурса Кунде и Тео может не хватить на резвых Уильямса и Ямаля даже с учётом подстраховки. Результативного матча не жду. Но чётко представляю себе большое игровое преимущество испанцев, которое должно быть воплощено в один-два – а то и три! – забитых мяча. В то, что Мбаппе наконец забьёт с игры, не верю совсем. Слишком уж он распереживался из-за парламентских выборов во Франции. Ставка: победа Испании и тотал голов меньше 3.5», — приводит слова Шмелькова «Ставка ТВ».