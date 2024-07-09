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Испания — Франция: прогноз Семёна Зигаева на встречу 1/2 финала Евро-2024 9 июля

Испания — Франция: прогноз Семёна Зигаева на встречу 1/2 финала Евро-2024 9 июля
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Евро-2024 Испания — Франция.

Ставка: ТМ 2 за 1.78.

«Самая стабильная команда Евро готовится к полуфиналу. Испанцы выиграли все матчи, в которых принимали участие. Девять очков в группе, разгром Грузии в 1/8 финала и тяжелейшая игра с Германией. Немцы оказали достойное сопротивление команде де ла Фуэнте. Счёт открыл Дани Ольмо, дело шло к победе в основное время, но Флориан Вирц в самом конце второго тайма смог отправить игру в дополнительное время. Победным стал гол Микеля Мерино. Уже в добавленное время за вторую жёлтую карточку был удалён Дани Карвахаль, поэтому в полуфинале придётся обойтись без него.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Франция не без проблем, но пробилась в 1/2 финала. Проблемы у команды Дидье Дешама начались уже с группового этапа, там удалось набрать лишь пять очков — одна победа и две ничьих. Второе место отправило их на матч с Бельгией, обыграть которую удалось лишь в самом конце, помог автогол Вертонгена. С Португалией и вовсе забить не удалось. Унылая ничья, которая привела нас к серии пенальти. Там забить смогли все, кроме Жоау Феликса. Его промах стал решающим, Франция идёт дальше, банда Криштиану Роналду отправляется домой.

Франция мало забивает, навряд ли что-то изменится в полуфинале. Ставки высоки, скорее всего, команда сделает упор на оборонительные действия. Предлагаю ставку: тотал меньше 2», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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