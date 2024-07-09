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Испания — Франция: ставка Асана Абибуллаева на полуфинальный матч чемпионата Европы

Испания — Франция: ставка Асана Абибуллаева на полуфинальный матч чемпионата Европы
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Блогер, болельщик «Арсенала» Асан Абибуллаев дал прогноз на матч Евро-2024 Испания – Франция.

Ставка: Испания не забьёт за 2.80.

«В первом полуфинале Евро-2024 одноклубники Давид Райя и Вильям Салиба сыграют друг против друга. Но есть нюанс – наш голкипер на лавке. Салиба может выйти в финал. Вообще, механика футбола простая, нужно забивать голы, чтобы выигрывать матчи. Но Дешам сломал этот стереотип. Ещё ни одного гола с игры у Франции не было. Автоголы, пенальти – вот главное оружие Франции.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Против Испании будет очень сложно противодействовать яркой, скоростной и вариативной атаке. На плечи Салиба упадёт огромный груз, но оборона Франции зарекомендовала себя очень хорошо на турнире. Всего один пропущенный мяч у команды Дешама – и тот с пенальти в противостоянии с поляками в группе.

Франция на этом Евро уже сдержала весёлую сборную Нидерландов, Бельгию с Лукаку и Португалию с Роналду. Так почему бы ей не устоять и против Испании? Ставлю на то, что Испания не забьёт, за 2.80», — приводит слова Абибуллаева «ВсеПроСпорт».

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