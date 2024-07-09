Аргентина — Канада: прогноз Александра Вишневского на полуфинал Кубка Америки

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Кубка Америки Аргентина — Канада.

Ставка: победа Аргентины и ТМ 3.5 за 1.92.

«Мало кто мог предположить, что Канада будет играть в полуфинале Копа Америка, тем более что эта сборная является приглашённой и не из Южной Америки.

Сборная Аргентины, в свою очередь, шокировала совсем невнятной игрой в четвертьфинале с Эквадором. Аргентина уступала по голевым моментам, вела в счёте 1:0 до 90-й минуте, но затем пропустила. Игра перешла в серию пенальти, а там первый удар смазал Месси.

Бала бы сенсация, если бы чемпион мира вылетел на этой стадии. Но Аргентина является фаворитом Копа Америка, и этот матч был худшим, в отличие от остальных игр. Отметим, что в стартовом матче Аргентина уверенно обыграла Канаду со счётом 2:0.

После того поражения Канада стала главным открытием турнира. Канадцы вышли из группы и в четвертьфинале обыграли Венесуэлу. Отметим, что Канада провела два своих матча при ранних красных карточках у соперников. При равных составах канадцы забили всего один гол. Даже Венесуэлу обыграть удалось лишь в серии пенальти.

Канада — это открытие турнира, но вряд ли можно говорить, что эта сборная феерически играла. Думаю, что Аргентина не проведёт второй подряд провальный матч, а обыграет соперника уверенно. История личных встреч полностью на стороне Аргентины, которая выиграла все четыре матча и ни разу не пропустила.

Сейчас Аргентина с её крепкой обороной должна решать все вопросы и наверняка выиграет всухую. У Аргентины классный вратарь, который спас команду в серии пенальти, поэтому в коллективе понимают, что не нужно снова доводить дело до этой лотереи. Да, Аргентина не показывает такую ураганную игру в атаке, как два других полуфиналиста.

Думаю, что Аргентина выиграет через «низовой» тотал, наверняка всухую, поэтому берём победу Аргентины при ТМ 3.5», — приводит слова Вишневского «РБ Спорт».