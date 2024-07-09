ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Испания — Франция: коэффициенты и прогнозы на матч 1/2 финала Евро-2024 9 июля

Испания — Франция: коэффициенты и прогнозы на матч 1/2 финала Евро-2024 9 июля
Аудио-версия:
Комментарии

9 июля состоится матч 1/2 финала Евро-2024 Испания — Франция. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Красной фурии»: поставить на победу испанцев можно с коэффициентом 2.70. Успех французов оценён в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.00.

Смотреть матч Евро-2024 Испания — Франция можно будет на канале «Матч!».

Аналитики уверены, что матч Испания — Франция не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.56. Если забьют испанцы, сыграет коэффициент 1.39. Гол французов доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встречи 1/4 финала, несмотря на невысокую результативность, не разочаровали. Испанцы в плотной борьбе победили Германию 1:1 (1:0 д. вр.). Хозяйка турнира провалила первый тайм, но всё остальное время чаще владела инициативой и опаснее атаковала. От бундестим отвернулась удача. Были моменты, когда вратарь соперника уже был отыгран, но мяч предательски пролетел в нескольких сантиметрах от штанги.

Французы на предыдущей стадии турнира победили Португалию 0:0 (5:3 пен.). «Трёхцветные» значительно реже владели мячом, чем «команда избранных». Однако соотношение опасных атак у них лучше, нанесённых ударов больше.

У «синих» какая-то беда с ударами. Что на групповом этапе, что в плей-офф, они очень много бьют, но мяч совершенно не собирается лететь в створ. Раз Килиан Мбаппе не собирается забивать, Дидье Дешаму приходится отталкиваться от хорошо структурированной игры в обороне.

Материалы по теме
Экспресс с коэффициентом 13.75: открываем полуфиналы Евро-2024 и Кубка Америки
Экспресс с коэффициентом 13.75: открываем полуфиналы Евро-2024 и Кубка Америки
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android