Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч Копа Америка Аргентина — Канада

10 июля состоится матч 1/2 финала Кубка Америки Аргентина — Канада. Начало игры — в 3:00 мск. Ты можешь получить фрибет от букмекера БЕТСИТИ до 2000 рублей за первую ставку. Нужно только выполнить простые условия:

1. Зарегистрируйся.

2. Авторизуйся в приложении и сделай первую ставку с коэффициентом от 1.70. Букмекер начислит фрибет в размере ставки до 2000 рублей.

У сборной Аргентины ожидаемо возникли серьёзные трудности в 1/4 финала Кубка Америки с крепким Эквадором. Одно из худших выступлений выдал Лионель Месси. Он не создал ни одного опасного момента, допустил много потерь мяча и не реализовал послематчевый пенальти, пробив «паненкой» в перекладину.

Аргентинцы проиграли всего лишь 2 из 60 последних встреч. У сборной Канады успехи значительно скромнее. Удивительно, что она вообще сумела добраться до полуфинала Кубка Америки. «Красным» несколько раз улыбнулась удача. На групповом этапе канадцы закономерно уступили Аргентине (0:2), победили Перу (1:0) и сыграли вничью с Чили (0:0). Очень большую услугу им оказали удаления. Перуанцы с 59-й минуты играли в меньшинстве, а чилийцы — вообще с 27-й. Если бы не численное преимущество, вряд ли «красные» вышли бы в плей-офф.

В 1/4 финала подопечные Джесси Марша победили Венесуэлу — 1:1, 4:3 пен., но могли и не доводить дело до серии 11-метровых ударов. Венесуэльцы выступили плохо, допустив ряд провалов в обороне и только чудом не пропустив больше.

Регистрируйся в БЕТСИТИ и получи фрибет до 2000 рублей за первую ставку!

Реклама. Рекламодатель: ООО «Фортуна»