Испания — Франция: приветственный фрибет 2222 рубля к матчу 1/2 финала Евро-2024!

9 июля состоится матч 1/2 финала Евро-2024 Испания — Франция. Начало игры — в 22:00 мск. Ты можешь получить приветственный фрибет 2222 рубля от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться, пройти идентификацию и внести депозит 1000 рублей!

Испанцы в плотной борьбе победили Германию 1:1 (1:0 д. вр.). Хозяйка турнира провалила первый тайм, но всё остальное время чаще владела инициативой и опаснее атаковала. От бундестим отвернулась удача. Были моменты, когда вратарь соперника уже был отыгран, но мяч предательски пролетел в нескольких сантиметрах от штанги.

Французы на предыдущей стадии турнира победили Португалию — 0:0, 5:3 пен. «Трёхцветные» значительно реже владели мячом, чем «команда избранных». Однако соотношение опасных атак у них лучше, нанесённых ударов больше. Был бы ещё от этого какой-нибудь прок.

У «синих» какая-то беда с ударами. Что на групповом этапе, что в плей-офф, они очень много бьют, но мяч совершенно не собирается лететь в створ. Раз Килиан Мбаппе не собирается забивать, Дидье Дешаму приходится отталкиваться от хорошо структурированной игры в обороне.

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