Аргентина — Канада: прогноз на полуфинал Кубка Америки

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на полуфинал Кубка Америки Аргентина — Канада.

Ставка: победа Аргентины всухую за 2.00.

17 из 24 последних матчей, с учётом товарищеских, бело-голубые выиграли всухую. Они превратились в непобедимого Голиафа. За последние несколько лет подопечные Лионеля Скалони выиграли все турниры, какие только можно было, и как ни в чём не бывало отправились на второй заход.

Аргентинцы проиграли всего лишь 2 из 60 последних встреч. У сборной Канады успехи значительно скромнее. Удивительно, что она вообще сумела добраться до полуфинала Кубка Америки. «Красным» несколько раз улыбнулась удача.

На групповом этапе канадцы закономерно уступили Аргентине (0:2), победили Перу (1:0) и сыграли вничью с Чили (0:0). Очень большую услугу им оказали удаления. Перуанцы с 59-й минуты играли в меньшинстве, а чилийцы — вообще с 27-й. Если бы не численное преимущество, вряд ли «красные» вышли бы в плей-офф.

В 1/4 финала подопечные Джесси Марша победили Венесуэлу — 1:1, 4:3 пен., но могли и не доводить дело до серии 11-метровых ударов. Венесуэльцы выступили плохо, допустив ряд провалов в обороне и только чудом не пропустив больше.

Впрочем, тут ещё возникают вопросы к завершению «красных». Создавать моменты у них получается классно, но с реализацией самая настоящая беда. Так транжирить моменты нельзя. Венесуэльцы простили, но сборная Аргентины — это совсем другой уровень.

Даже если Месси снова выступит неудовлетворительно, бело-голубые должны без особого труда побеждать Канаду. Подопечные Лионеля Скалони готовы костьми лечь за обладателя восьми «Золотых мячей», для которого текущий розыгрыш Кубка Америки станет последним.

Заключить пари на то, что аргентинцы всухую обыграют канадцев, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Разница в классе между национальными командами очень большая. Если Месси не забивает, результат могут сделать Лаутаро Мартинес, Анхель Ди Мария, Родриго Де Пауль и не только. У «красных» же такого уровня футболистов в составе очень мало.