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Аргентина — Канада: прогноз и коэффициенты букмекеров на полуфинал Кубка Америки

10 июля на стадионе «Метлайф» в городе Ист-Ратерфорд в штате Нью-Джерси (США) состоится матч 1/2 финала Кубка Америки Аргентина — Канада. Начало игры — в 3:00 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами бело-голубых: поставить на победу аргентинцев по итогам основного времени можно с коэффициентом 1.37. Успех канадцев оценён в 11.0. Ставки на ничью после двух таймов принимаются за 5.00.

Аналитики считают, что матч Аргентина — Канада не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84.

Если забьют аргентинцы, сыграет коэффициент 1.11. Гол канадцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17. Поставить на «обе забьют» можно за 2.50.

Выход Аргентины в финал турнира оценён в 1.20, на итоговый успех Канады дают 5.10.