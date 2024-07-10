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Нидерланды — Англия: букмекеры предсказали точный счёт полуфинала Евро-2024

Нидерланды — Англия: букмекеры предсказали точный счёт полуфинала Евро-2024
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Сборные Англии и Нидерландов встретятся 10 июля в полуфинальном матче Евро-2024. Игра состоится в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк», стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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Шансы подопечных Гарета Саутгейта оцениваются выше. Ставки на победу сборной Англии в основное время принимаются с коэффициентом 2.62.

Ничья идёт за 3.18, а победа команды Нидерландов по итогам двух таймов — за 3.10.

Если для определения победителя потребуется серия пенальти, зайдёт коэффициент 4.50.

На проход англичан в финал дают коэффициент 1.80, итоговый успех нидерландцев доступен за 2.07.

Самый вероятный исход — ничья 1:1 по итогам основного времени (4.90). На победу Англии со счётом 1:0 дают 6.50.

Вероятность нулевой ничьей оценена в 6.70, победа Нидерландов 1:0 идёт за 7.40.

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