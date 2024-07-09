Испания — Франция: прогноз Владимира Прокофьева на полуфинал Евро-2024

Руководитель онлайн-маркетинга БК «Олимпбет» Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» дал прогноз на полуфинал Евро-2024 Испания — Франция.

Ставка: Франция не проиграет за 1.50, Франция выйдет в финал за 2.05.

«Испания – самая зрелищная из прошедших в полуфинал сборных с точки зрения качества игры. В 1/4 финала при ужасном судействе Тейлора команда де ла Фуэнте в дополнительное время одолела Германию (2:1), но какова цена этой победы?

Педри с травмой, Ле Норман и Карвахаль пропустят полуфинал из-за карточек. Главному тренеру испанцев придётся латать дыры в обороне – всё это наверняка приведёт к более осторожному, прагматичному и закрытому футболу.

Франция в своём фирменном и раздражающем болельщиков стиле прошла Португалию. На этот раз обошлось без автоголов и пенальти – коллектив Дешама скатал унылые нули, дотерпел до пенальти, где дождался осечки оппонента.

Но результат есть, поэтому отказываться от выбранной модели Дешам не намерен. Его всё устраивает. При этом были и положительные моменты – например, лишь один пропущенный гол за пять матчей. Да и тот с пенальти при уже обеспеченном выходе в плей-офф.

Я делаю две ставки в пользу Франции – Х2 в основное время за 1.50 и итоговый проход за 2.05. Для меня удивительно, что Испания идёт фаворитом по коэффициентам с учётом потерь в составе и индивидуального уровня мастерства.

У Дешама настолько мощный состав, что в запасе остаётся россыпь звёзд из «Реала», «ПСЖ», «Баварии», «Ливерпуля», «Интера» и «Милана». Это безумие. У де ла Фуэнте нет такого ресурса для усиления, что обязательно скажется.

Обе сборные в четвертьфинале отбегали по 120 минут, времени на восстановление минимум, а у испанцев ещё и минус три игрока старта. Франция окажется в знакомом и понятном сценарии, для команды де ла Фуэнте многое будет непривычным.

Испании придётся либо отказаться от контроля, что для неё неудобно, либо играть с постоянным риском контратак от молниеносной линии нападения Франции. Дешам медленно, но верно добьётся своего», — сказал Прокофьев.