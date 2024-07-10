Нидерланды — Англия: прогноз на полуфинал Евро-2024

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на полуфинал Евро-2024 Нидерланды — Англия.

Ставка: Англия не проиграет + тотал меньше 2.5 гола за 1.93.

Англия способна на многое. У неё комплектация состава просто восхитительная. Обладая такими резервами, сборная должна показывать лучший футбол. Должна, но не обязана. Так, видимо, считает Гарет Саутгейт. Он придерживается очень прагматичного стиля, который многие находят совсем не привлекательным.

Несмотря на критику, Саутгейт продолжает держаться плана. Он уверен в своей стратегии. До сих пор она приносила хорошие плоды. «Три льва» взяли серебро Евро-2020, дошли до четвертьфинала ЧМ-2022 и уже находятся в полуфинале чемпионата Европы в Германии.

На предыдущих стадиях турнира англичане победили Словакию и Швейцарию, показав наличие волевых качеств. В обоих случаях им пришлось отыгрываться и тщательно обороняться. Когда казалось, что сборная близка к вылету, своё слово сказали Букайо Сака, Гарри Кейн и Джуд Беллингем. Индивидуальные качества этих и других футболистов сборной — это ключ к успеху сборной Англии на Евро-2024.

Это поколение сборной Англии разительно отличается от предыдущих. У него есть то, что перекрывает недостатки в рисунке футбола. Это чемпионский менталитет и характер. Команда больше не боится как смерти поражения. Она хладнокровно держится задумок Саутгейта и использует по максимуму свои моменты.

Заключить пари на то, что сыграет Х2 + ТМ 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93. Исторически Нидерланды очень неудобный для Англии соперник. И тем не менее в проход «трёх львов» в финал Евро-2024 верится намного больше.

Англичане уже пристрастились вырывать победу в критические моменты. Они эмоционально готовы к полуфиналу лучше, чем нидерландцы, которым до этого момента всё легко давалось на турнире. Ожидается небольшое количество забитых мячей и победа «трёх львов» с минимальным перевесом или в дополнительное время. А может быть, даже в серии послематчевых пенальти.