Испания — Франция: прогноз «Чемпионата» на полуфинал Евро-2024

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на полуфинал Евро-2024 Испания — Франция.

Ставка: проход Испании в финал за 1.83.

Против сборной Франции играет не только отличная форма сборной Испании. Хотя и это тоже. Против сборной Франции играют собственная атака и реализация моментов. За пять матчей было забито всего три мяча, один из которых с пенальти в исполнении Килиана Мбаппе, а два других — автоголы соперников.

На контрасте с 11 результативными ударами в исполнении испанцев такие достижения не просто кажутся сомнительными, а натурально меркнут. При этом у французов не будет преимущества и в свежести, ведь в матче со сборной Португалии они провели дополнительные таймы и нервную серию послематчевых 11-метровых.

Единственное, на что может уповать Дидье Дешам, так это кадровые потери в составе «Фурия Роха». Из-за дисквалификации в полуфинале не сыграют два основных защитника — Дани Карвахаль и Робен Ле Норман. Также не забываем о травмированном Педри. Впрочем, Луис де ла Фуэнте наверняка что-нибудь придумает, ведь есть Начо и Микель Мерино на крайний случай.

На наш взгляд, у сборной Испании есть небольшой запас. В матче с Германией было тяжело, потому что немцы были очень заведены и хорошо разобрали соперника. В игре сборной Франции не чувствуется такого же настроя и самоотдачи, а в атаке чего-то не хватает. В обороне Мик Меньян, конечно, тащит, но всегда выручать не получится. Ждём проход испанцев.