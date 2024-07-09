Аргентина — Канада: прогноз «Чемпионата» на матч 1/2 финала Кубка Америки

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на полуфинал Кубка Америки Аргентина — Канада.

Ставка: гол Лаутаро Мартинеса за 2.50.

Ожидаемо у сборной Аргентины возникли серьёзные трудности в 1/4 финала Кубка Америки с крепким Эквадором. Одно из худших выступлений выдал Лионель Месси. Он не создал ни одного опасного момента, допустил много потерь мяча и не реализовал послематчевый пенальти, пробив «паненкой» в перекладину. Отложила отпечаток на игре Месси мышечная травма. Важно, что команда не только на словах, но и на деле поддержала своего лидера.

Аргентинцы проиграли всего лишь 2 из 60 последних встреч, включая товарищеские. У сборной Канады успехи значительно скромнее. Удивительно, что она вообще сумела добраться до полуфинала Кубка Америки. «Красным» несколько раз улыбнулась удача.

На групповом этапе канадцы закономерно уступили Аргентине (0:2), победили Перу (1:0) и сыграли вничью с Чили (0:0). Очень большую услугу им оказали удаления. Перуанцы с 59-й минуты играли в меньшинстве, а чилийцы — вообще с 27-й. Если бы не численное преимущество, вряд ли «красные» вышли бы в плей-офф. В 1/4 финала подопечные Джесси Марша победили Венесуэлу 1:1 (4:3 пен.). Но причиной тому плохая игра венесуэльцев.

Лаутаро Мартинес превратился в настоящую звезду Аргентины. Он забивал в каждой из четырёх встреч Кубка Америки, а в одной из них положил дубль. Если говорить ещё точнее, он стал автором пяти из шести голов сборной с игры. Мы предлагаем поставить на его индивидуальный тотал больше 0.5 мяча за 2.50.