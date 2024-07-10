«Локомотив» — «Партизан»: эксперты назвали фаворита матча

10 июля на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится товарищеский матч «Локомотив» — «Партизан» (Сербия). Начало игры запланировано на 15:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу российского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1800 рублей.

Успех белградцев оценён экспертами в 3.80. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Букмекеры уверены, что матч «Локомотив» — «Партизан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70.

Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.44. Если хотя одна из команд не забьёт, сыграет коэффициент 2.65. На гол в каждом тайме дают 1.53.