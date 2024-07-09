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Нидерланды — Англия: прогноз и котировки букмекеров на полуфинал Евро-2024

Сборные Англии и Нидерландов встретятся 10 июля в полуфинальном матче Евро-2024. Игра состоится в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк», стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

В четвертьфинале сборная Англии в серии пенальти сломила сопротивление Швейцарии (1:1, 5:3 пен.), а команда Нидерландов оказалась сильнее Турции (2:1).

Шансы подопечных Гарета Саутгейта оцениваются выше. Ставки на победу сборной Англии в основное время принимаются с коэффициентом 2.62. Это примерно 39% вероятности.

Ничья идёт за 2.98 (31%), а победа команды Нидерландов по итогам двух таймов — за 3.30 (30%).

Если для определения победителя потребуется серия пенальти, зайдёт коэффициент 4.50.

На проход англичан в финал дают коэффициент 1.80, итоговый успех нидерландцев доступен за 2.07.