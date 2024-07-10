Нидерланды — Англия: прогноз Константина Генича на полуфинал Евро-2024

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Евро-2024 Нидерланды — Англия.

Ставка: проход Англии за 1.80.

«Если видеть Англию с её скучной игрой в полуфинале — это неудивительно, то Нидерланды несколько поразили, хотя надо признать, что сетка у них была лёгкая. Сначала Румыния, а потом уже и измученная Турция. Хотя какие претензии к Куману? Никаких. Но можно и критиковать за то, что некоторые из футболистов откровенно выпадают.

С обороной вроде бы всё нормально, но не без провалов. Мы видели на этом Евро разные Нидерланды. Отметить стоит и отличных болельщиков. Когда надо сыграть от обороны — так и действуют, если надо сыграть от атаки — то могут и в нападении прибавить.

Могут ли такие Нидерланды пройти такую Англию? Могут, но, скорее всего, нет. Англия всё же потихоньку добавляет. Да, многим не нравится это сонное царство, эти низкие скорости и мало ударов по воротам. Но научный подход англичан и стратегия Саутгейта могут привести британцев в финал Евро.

Но должен признать, что у меня не очень много аргументов того, что в основное время Англия переиграет Нидерланды. Сака и Фоден явно не на своём уровне. Беллингем порой выпадает. Саутгейт постоянно меняет схемы. Однако кажется, что у этой Англии есть потенциал и в какой-то момент команда прибавит.

Мне кажется, что дальше пройдёт Англия, которая понимает, как это сделать, а Нидерланды, похоже, выполнили свои цели на этом Евро. Все идёт к тому, что нас в Берлине ждёт финал Англия — Франция, но могу и ошибаться.

Мой прогноз на этот матч — проход Англии. Англичане по игре не заслуживают, но, видимо, и с таким футболом можно дойти до финала», — приводит слова Генича «РБ Спорт».