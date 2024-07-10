Нидерланды — Англия: прогноз Андрея Лаврентьева на матч Евро-2024

Блогер Андрей Лаврентьев дал прогноз на матч Евро-2024 Нидерланды — Англия.

Ставка: ничья за 2.91.

«На групповом этапе, несмотря на то что англичане сыграли вничью со словенцами и датчанами, никто не сомневался в том, что команда Саутгейта решит свою задачу и доберётся до плей-офф. Тем более что англичане пусть и без блеска, но разобрались с командой Сербии. А вот в играх плей-офф у англичан возникли большие проблемы, против словаков и против швейцарцев англичане были буквально на грани вылета. Но, с другой стороны, это говорит о том, что англичане живучие, о том, что они проявляют характер и молодые футболисты готовы бороться до конца, готовы добраться до финала, как это было на Евро-2021. Однако поможет ли им фортуна в очередной раз? В игре против голландцев англичане должны перестроиться снова на схему 4-2-3-1 и попытаться наконец создать голевые моменты у ворот нидерландского вратаря.

Что касается голландцев, то они производят лучшее впечатление, на мой вкус. Но если команда заняла третье место, то надо признать, что и ей фортуна в некотором смысле улыбнулась, потому что румыны в 1/8 и турки в 1/4 — это всё-таки не самые топовые команды этого чемпионата. Голландцы легко разобрались с румынами, сложнее была игра с турецкой сборной. Наконец, все ожидают, что в матче против сборной Англии выйдет со стартовых минут Мален, поэтому мы видим, что у голландцев немного больше идей в атаке, лучшие исполнители, которые готовы проявить себя. Англичане же пока проявляют себя в основном индивидуальными действиями.

Мне кажется, что это будет достаточно робкая игра со стороны обеих команд, волнение за результат будет серьёзным, и если команды не забьют в первом тайме, то вполне возможно, что игра снова уйдет в овертайм», — приводит слова Лаврентьева «РБ Спорт».