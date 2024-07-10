Нидерланды — Англия: прогноз Александра Вишневского на игру Евро-2024

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Евро-2024 Нидерланды — Англия.

Ставка: проход Англии за 1.78.

«Где команда Саутгейта – там минимум голевых моментов, минимум голов, максимум сна, скучно, неинтересно. Последняя игра в четвертьфинале сборной Англии была капельку пободрее, но это лишь по сравнению с тем ужасом, который был в четырёх предыдущих матчах сборной Англии, которая сама не играет и другим не даёт. Но мне кажется, что она тем не менее выйдет в финал, поскольку стилистически сборная Нидерландов подходит для англичан лучше, чем те команды, которые уходят в глубокую оборону.

Нидерланды откровенно разочаровывают на протяжении всего турнира, за исключением разве что матча с Францией. Эта команда заняла всего лишь третье место в группе. Соперники в плей-офф у нидерландцев были довольно лёгкими, но турок они еле прошли. В общем, команда Рональда Кумана, к которому я в целом отношусь скептически, совершенно не показывает добротной игры и, прямо скажем, на финал чемпионата Европы и близко не наиграла.

В общем, я ставлю на проход сборной Англии, хоть она и плоха, но Нидерланды гораздо хуже», — приводит слова Вишневского «РБ Спорт».