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Нидерланды — Англия: прогноз Дениса Казанского на матч 1/2 финала Евро-2024 10 июля

Нидерланды — Англия: прогноз Дениса Казанского на матч 1/2 финала Евро-2024 10 июля
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Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Евро-2024 Нидерланды – Англия.

Ставка: победа Нидерландов по жёлтым карточкам за 2.38.

«Англия играет крайне консервативно и скучно, а Нидерланды показывают яркий футбол впереди. Поэтому голландцы постараются феерить, а англичане будут это пресекать. Можно обратить внимание на судью матча, который достаточно лоялен к любого рода нарушениям. В последних трёх матчах Феликс Цвайер показал тотал меньше пяти желтых карточек и никого не удалил в девяти из десяти предыдущих игр.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Думаю, что в этой игре тоже будет немного предупреждений. Я обратил внимание, что англичане стараются себя вести очень корректно. В то же время сборная Нидерландов традиционно может немного жестить, потому что Англия будет играть в контратаку. Появится необходимость пресекать быстрые ноги Саки и Фодена и придумывать игру против Беллингема, к тому же чреваты подключения крайних защитников.

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Считаю, что голландцы могут нахватать жёлтых карточек, и я бы обратил внимание на победу подопечных Рональда Кумана по жёлтым карточкам», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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