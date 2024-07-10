Нидерланды — Англия: прогноз Дениса Казанского на матч 1/2 финала Евро-2024 10 июля

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Евро-2024 Нидерланды – Англия.

Ставка: победа Нидерландов по жёлтым карточкам за 2.38.

«Англия играет крайне консервативно и скучно, а Нидерланды показывают яркий футбол впереди. Поэтому голландцы постараются феерить, а англичане будут это пресекать. Можно обратить внимание на судью матча, который достаточно лоялен к любого рода нарушениям. В последних трёх матчах Феликс Цвайер показал тотал меньше пяти желтых карточек и никого не удалил в девяти из десяти предыдущих игр.

Думаю, что в этой игре тоже будет немного предупреждений. Я обратил внимание, что англичане стараются себя вести очень корректно. В то же время сборная Нидерландов традиционно может немного жестить, потому что Англия будет играть в контратаку. Появится необходимость пресекать быстрые ноги Саки и Фодена и придумывать игру против Беллингема, к тому же чреваты подключения крайних защитников.

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Считаю, что голландцы могут нахватать жёлтых карточек, и я бы обратил внимание на победу подопечных Рональда Кумана по жёлтым карточкам», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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