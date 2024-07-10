Нидерланды — Англия: ставка Игоря Семшова на игру 1/2 финала Евро-2024

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Нидерланды — Англия.

Ставка: проход Нидерландов за 2.14.

«В принципе, состав этого полуфинала читался заранее. И всё же обе команды миновали четвертьфинальную стадию с трудом.

Сборная Англии в серии пенальти превзошла сборную Швейцарии (1:1, 5:3 пен.). Команда Гарета Саутгейта пропустила первой, но Букайо Сака быстро сравнял счёт. Ну а играть вничью англичане на этом Евро умеют очень хорошо. До серии пенальти они дотянули и там взяли верх.

Сборная Нидерландов тоже пропустила первой в игре со сборной Турции. И «оранжевые» уступали до 70-й минуты. Затем Стефан де Врей и автогол от Мерта Мюльдюра принёсли волевую победу команде Рональда Кумана – 2:1.

Обе команды дошли до высокой стадии, и шансы на выход в финал у них равные. И всё же Нидерланды выглядят чуть посолиднее. Они должны пройти дальше. После серии пенальти», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».