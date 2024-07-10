Нидерланды — Англия: ставка Александра Мостового на игру Евро-2024 в Дортмунде

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Нидерланды — Англия.

Ставка: 1:1 за 4.90.

«Нидерланды и Англия проведут матч полуфинала чемпионата Европы. На кону – выход в финал, а там уже и победа близка. Так что тут не жду какого-то яркого противостояния, множества моментов, борьбы на всех участках поля. Особенно этого не стоит ожидать, вспоминая то, как играют англичане.

Хотя стоит отдать должное подопечным Саутгейта. В матче со Швейцарией от своего прагматичного футбола они на время отступили. В первом тайме весьма неплохо выступали англичане, давили, использовали свой ресурс в виде индивидуальных способностей футболистов. Да, всё ещё осторожничала команда, но уже играла намного выше, за что её можно похвалить. Но с точки зрения результата, это было не столь эффективно. В итоге во второй сорокапятиминутке «три льва» снова сели в своей штрафной, после чего и пропустили. Сака провёл у Англии блистательный матч, сумев сравнять счёт под конец. В серии пенальти англичане уже оказались сильнее.

Матч Нидерландов с Турцией в четвертьфинале вышел совсем другим. Турки – яркая и эмоциональная команда, которая ранее так и обыгрывала соперников, часто полагаясь на своих исполнителей и на задор всего коллектива. Но вот с Нидерландами это, конечно, не сработало. Команда Кумана серьёзно подошла к этой встречи – отвечать своими рьяными контратаками она не торопилась. И вновь тренерский штаб угадал с заменами, они и помогли «летучему голландцу» победить. Хорошо сыграл Вегорст, также снова был автогол. В общем, сенсации не произошло – Турции не хватило опыта подобных матчей.

И вот теперь они сойдутся в полуфинале. Тут ставки действительно высоки. От той же Англии не жду активного футбола, как в первом тайме игры со Швейцарией. Соперники понимают, что против них на поле выйдет тоже топовый коллектив. Рисковать нельзя. Так что жду довольно скучного полуфинала, небогатого на события. Учитывая индивидуальное мастерство игроков, по голу с обеих сторон всё-таки, думаю, мы увидим. Но решать они всё будут за пределами 90 минут», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».