Нидерланды — Англия: ставка Эльвина Керимова на полуфинальный матч Евро-2024

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Евро-2024 Нидерланды — Англия.

Ставка: ТМ 2 за 1.90.

«Нидерланды и Англия сойдутся 10 июля в полуфинале Евро-2024. Голландцы прошли сборную Турции с трудом огромным и, в общем, даже, наверное, победили в основное время не по делу. Потому что Турция по многим показателям в итоге соперника превзошла. Турки в первом тайме были лучше в целом, во втором — уже сели ниже в защиту. И подопечные Кумана минут 25 после начала второго тайма доминировали с огромным преимуществом играли, имели почти под 80% владения. И выход Вегорста помог, и моменты стали создавать. Но после того, как голландцы сделали 2:1, они допустили у своих ворот три или четыре железных момента. Турки их просто простили.

Так что суммарно, если говорить обо всём матче, то голландцы не заслужили победы в основное время. Но они выиграли в концовке, отбились и выдали не лучший свой матч на этом турнире, но добились результата. И да, где-то вратарь спасал, где-то защитники вмешивались и выбивали мяч с линии ворот. По игре к Голландии есть вопросы. Но лидеры, в общем, в нужные моменты показали себя, это касается и Гакпо, и Депая. И замена сработала — джокер Вегорст вышел и серьёзно повлиял на расклад сил, замучил турецкую защиту. В общем, Голландия в полуфинале.

Англия прошла Швейцарию в своём стиле. Она мучает на этом турнире абсолютно всех — и соперников, и зрителей, и самих себя. Высасывает все соки из игры команда, но добивается результата. Швейцарцы смотрелись интереснее, но кого это сейчас волнует, когда у Саутгейта снова результат, на этот раз добытый в серии пенальти, но он есть. Англичане пропустили, но потом включились и сравняли счёт. Гениальный гол забил Сака. Ну, в этом вся сборная Англии — команда ограничений с принципами, которые можно назвать антифутбольными — ограничения, надёжность, стерильное владение, игра без обострения, минимум риска. Это девиз Саутгейта по жизни, после того как он стал тренером сборной.

Когда-то специалист был другим, когда он тренировал «Мидлсбро», но в последние годы он вот такой использует минимум риска и максимум надёжности. Это отражается на всех фазах игры и с мячом, и без мяча, и в переходах, и в позиционной игре. В общем, Англия — она такая. Она уже в полуфинале, и кажется, что она всё время всё контролирует. Хотя отрезками оказывается команда в сложных ситуациях, но потом опять всё налаживается за счёт качеств игроков.

Я здесь тоже не буду оригинален. В прогнозе просто возьму тотал голов меньше 2 за 1.90. Это тенденция Евро. И это сборная Англии. Против них голландцы, которые увязли в матче с турками. Страшно представить, что будет с Англией, если они с Турцией увязли. Не думаю я, что Голландия тут сможет легко и красиво играть, как с Румынией», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».