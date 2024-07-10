Нидерланды — Англия: ставка Романа Павлюченко на игру 1/2 финала чемпионата Европы

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Нидерланды — Англия.

Ставка: победа Англии за 2.55.

«Нидерланды и Англия сойдутся в рамках полуфинала Евро-2024. Обе команды как-то неярко прошли предыдущие стадии плей-офф. Явного фаворита в их паре из-за этого тяжело назвать. Но если всё-таки выбирать, то я больше верю в англичан, у которых состав, конечно, сильнее.

Хотя этот звёздный состав команды Саутгейта не смог обеспечить ей победы в 1/8 финала и в 1/4 в основное время. В игре со Словакией «три льва» забили в дополнительное время, а со Швейцарией и вовсе дошли до серии 11-метровых. Серии пенальти – давняя проблема Англии, её историческая травма. Но сейчас игроки справились, уверенно забили все пять ударов.

Но критики англичан всё ещё много. Со швейцарцами у команды был небольшой прогресс, правда, длился он недолго. Большую часть встречи англичане всё равно играли пассивно, не рискуя много. В таких условиях Швейцария и смогла забить, после чего Англии пришлось отыгрываться.

Нидерландам же пока везло с соперниками в плей-офф – топовых команд не было. Сперва коллективу встретилась Румыния – там без вариантов, 3:0. Но вот с Турцией уже было не так легко подопечным Кумана, турки активно давили и в определённых отрезках встречи даже были близки к успеху, вели в счёте. Но «оранжевые» взяли себя в руки, снова сработали замены – итог 2:1 в пользу голландцев.

Тяжело тут назвать фаворита. Обе команды довольно сильные. Но с тем составом, что есть у Англии, она всё-таки чуть ближе к успеху. Обороне Нидерландов будет очень тяжело, ван Дейк во всех моментах спасать команду не сможет. В играх англичан мы уже видели, как они могут наваливаться на ворота соперника, если им надо. Так что и тут со своей задачей подопечные Саутгейта справятся, я думаю», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».