Нидерланды — Англия: прогноз Александра Елагина на полуфинальную игру Евро-2024

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Евро-2024 Нидерланды — Англия.

Ставка: проход Нидерландов за 2.10.

«10 июля в финальном турнире Евро-2024 состоится предпоследний матч — во второй полуфинальной игре на поле стадиона в Дортмунде сойдутся сборные Англии и Нидерландов. Англичане и нидерландцы пока на этой арене не выступали.

«Три льва» буквально вползли в полуфинал, продемонстрировав самую скучную игру на Евро-2024, но не проиграв ни одного матча. Но как бы то ни было, сборная Англии под руководством Гарета Саутгейта, проведя ровно 100 матчей, в третий раз пробилась в полуфинал в четырёх последних крупных турнирах: ЧМ–2018, Евро–2020, Евро–2024. Не стоит забывать и о 1/4 финала ЧМ–2022 в Катаре, что делает сборную Англии самой стабильной национальной командой Европы за последнее десятилетие. В общей сложности, это третий выход в полуфинал сборной после появления стадии четвертьфинала.

«Оранжевые» также в третий раз прошли в полуфинал Евро после 2000 и 2004 годов. На нынешнем турнире сборная, руководимая Рональдом Куманом, попала в плей-офф с третьего места в группе D. В 1/8 финала были биты румыны 3:0, а в 1/4 финала волевая победа над турками 2:1.

В финальных турнирах Евро сборные Англии и Нидерландов встречались всего дважды: в 1988 году, кстати, в немецком Дюссельдорфе нидерландцы выиграли в группе 3:1 благодаря хет-трику Марко ван Бастена. В 1996-м на «Уэмбли» британцы взяли убедительный реванш, обыграв своего соперника также на групповом этапе 4:1.

Предстоящий матч не имеет фаворита. Сегодня сборная Англии, обладая очень сильным составом ярких индивидуальностей, показывает на редкость заунывную игру, забив только в одном матче из пяти два гола Словакии, а в двух играх не забив ни одного. Чтобы вынудить команду Саутгейта атаковать, соперникам необходимо открыть счёт, поразив ворота англичан. Сборная Нидерландов, если и уступает британцам в подборе сильных игроков, то незначительно, превосходя их одновременно в более агрессивной манере игры, что даёт им несомненное преимущество в отдельно взятом матче, тем более на стадии полуфинала. Ставлю на проход сборной Нидерландов в финал», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».