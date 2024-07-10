Колумбия — Уругвай: прогноз Артура Петросьяна на полуфинал Кубка Америки

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на полуфинал Кубка Америки Колумбия — Уругвай.

Ставка: ничья за 2.95.

«И те и другие достаточно ярки на этом турнире, возможно, даже ярче, чем сборная Аргентины. Про Бразилию молчу, Уругвай, как мы и предсказывали, бразильцев прошёл и достаточно убедительно выглядел. Колумбийцы играли с этими бразильцами в группе, и Колумбия была даже более убедительна, чем Уругвай в противостоянии с Бразилией. При всём этом восемь матчей в сумме провели эти две команды на Копа Америки и пропустили в сумме всего лишь три мяча. И статус этого матча намекает на то, что эти две сборные здесь будут действовать так же организованно и довольно осторожно. Поэтому первое, что приходит на ум, – это ничейный исход, думаю, что в нём есть валуй, коэффициент 2.95 на него.

С одной стороны, здесь есть персоналии, прогресс которых нельзя не заметить и яркая игра которых, конечно же, не осталась незамеченной, тот же Хамес Родригес, всеми давно позабытый. Ну и, понятно, Нуньес у уругвайцев и Луис Диас у колумбийцев. Но мне кажется, что здесь голевых моментов будет не так много у обеих команд и в лучшем случае они забьют по одному мячу», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».