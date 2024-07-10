Нидерланды — Англия: прогноз с коэффициентом 3.35 на полуфинал Евро-2024

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на полуфинал Евро-2024 Нидерланды — Англия.

Ставка: сборная Нидерландов победит за 3.35.

Сборная Нидерландов имеет отличную возможность если не завоевать золото чемпионата Европы в Германии, то хотя бы пробиться в финал и пополнить коллекцию серебром. Да, в соперниках именитая, опытная и звёздная сборная Англии. Однако есть как минимум три причины болеть за подопечных Рональда Кумана в предстоящем полуфинале.

Во-первых, англичане стадией ранее на тоненького обошли Швейцарию. На 80-й минуте основного времени ушли от поражения, провели долгие безрезультативные дополнительные таймы и пробили послематчевую серию пенальти. Разумеется, потеряли много сил. Особенно на фоне нидерландцев, которые, хотя тоже отыгрывались с Турцией, закончили за 90 минут.

Вторая причина — историческая. Сборная Нидерландов в ХХI веке очень неплохо играет со сборной Англии. За девять прошлых матчей начиная с августа 2001 года она проиграла всего лишь раз, одержав при этом четыре победы. В остальных четырёх случаях были зафиксированы ничейные результаты в основное время. А это солидная заявка хотя бы на дополнительное время.

Финальным аргументом является состояние подопечных Гарета Саутгейта. Не только физическое, как в первом пункте, но и моральное. Главный тренер срывается на английскую прессу, центральный нападающий часто отходит в опорную зону и делает непривычные вещи, а команда пережила уже столько эмоциональных качелей, что наверняка истощена. Нидерландцам в этом плане проще, нужно пользоваться.