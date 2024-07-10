Уругвай — Колумбия: букмекеры предсказали точный счёт полуфинала Кубка Америки

11 июля на стадионе «Банк оф Америка» в городе Шарлотт (штат Северная Каролина, США) состоится матч 1/2 финала Кубка Америки Уругвай — Колумбия. Начало игры — в 3:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают преимущество подопечным Марсело Бьелсы. Поставить на победу колумбийцев по итогам основного времени можно с коэффициентом 3.14. Успех сборной Уругвая оценён в 2.82. Ставки на ничью после двух таймов принимаются за 2.93.

Аналитики уверены, что матч Уругвай — Колумбия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.52. Поставить на «обе забьют» можно за 2.16.

Проход Уругвая оценён в 2.03, итоговая победа Колумбии доступна за 1.90.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 после основного времени (4.90). На нулевую ничью предлагают поставить за 6.60.

Победа сборной Уругвая со счётом 1:0 идёт за 6.70, на 1:0 в пользу Колумбии можно поставить за 7.10.