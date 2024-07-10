Уругвай — Колумбия: прогноз на матч 1/2 финала Кубка Америки

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на полуфинал Кубка Америки Уругвай — Колумбия.

Ставка: Колумбия выйдет в финал за 1.90.

У Бьелсы не меньше опыта управления сборными, чем у Нестора Лоренсо. Его назначение ожидаемо подтолкнуло Уругвай в сторону стремительного прогресса. Небесно-голубые выдали шикарное начало отбора на ЧМ-2026. В Кубке Америки подопечные Бьелсы не сбавили оборотов. На групповом этапе они победили Панаму (3:1), Боливию (5:0) и США (1:0). В 1/4 финала уругвайцы обыграли Бразилию (0:0, 4:2 пен.).

Колумбийцы ненароком помогли им с выходом в полуфинал. Во встрече с «кофейщиками» лидер Бразилии Винисиус Жуниор схлопотал жёлтую карточку. Встречу с Уругваем он пропустил из-за перебора горчичников.

И даже так без проблем для небесно-голубых не обошлось. Они сами создали себе трудности на ровном месте. На 74-й минуте красную карточку схлопотал ведущий защитник сборной Уругвая Наитан Нандес. Пришлось потратить много сил и нервов, чтобы дотянуть до серии послематчевых пенальти и вырвать победу.

До встречи с бразильцами уругвайцы показывали себя исключительно с положительной стороны. В последних двух матчах у них начали проседать скорость и реализация. Вернулась старая версия Дарвина Нуньеса, которая транжирит один голевой момент за другим.

Заключить пари на то, что сборная Колумбии выйдет в финал Кубка Америки, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Марсело Бьелса лишился подспорья сразу двух защитников. Нандес дисквалифицирован, а ещё угодил в лазарет лидер обороны Рональд Араухо. Он получил травму во встрече с Бразилией.

Небесно-голубые при Бьелсе победили немало сильных соперников. Однако постепенно эмоциональный подъём от назначения специалиста сходит на нет, а трудностей и проблем становится всё больше. Вдохновляющих слов Луиса Суареса становится недостаточно.

«Кофейщики» в более выгодном положении. Они не знают поражений уже 27 матчей кряду, учитывая товарищеские. Уверенно обыгрывали подопечные Нестора Лоренсо не только андердогов, но и топовые сборные. Они подходят к полуфиналу с отличным запасом сил и хорошим боевым духом.