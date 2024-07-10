«Локомотив» — «Партизан»: прогноз на товарищеский матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на товарищеский матч «Локомотив» — «Партизан».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.75.

«Локомотив» летом пережил большие кадровые перемены. Клуб расстался с Артёмом Дзюбой, Антоном Миранчуком, Максимом Глушенковым, Рифатом Жемалетдиновым, Станиславом Магкеевым, Даниилом Худяковым и Маринато Гильерме.

Но это не проблема, ведь Михаил Галактионов, ранее работавший наставником молодёжной сборной России, умеет развивать юных игроков. В недавнем товарищеском матче его подопечные разгромили «Балтику» (4:1). Радиковский оформил дубль, а Раков записал на свой счёт две результативные передачи.

«Партизан» — соперник немного выше уровнем, чем «Балтика». По итогам минувшего сезона он выиграл серебряные медали чемпионата Сербии. Однако недавние товарищеские матчи Братского кубка показали, что серьёзной угрозы для клубов РПЛ белградцы не представляют.

Во встречах с «Динамо» и ЦСКА команда выступила посредственно и мало что создала. Соперники смотрелись на голову сильнее, хотя бело-голубые при этом умудрились проиграть. Всё решили грубые ошибки в концовке.

Омолодив состав, железнодорожники не потеряли в качестве. Теперь Галактионов имеет возможность в полной мере проявить свой талант. Во встрече с «Партизаном», который не может найти свою игру после возвращения Станоевича, у «Локомотива» не должно возникнуть больших трудностей. Наша ставка будет на победу «Локо» за 1.75.