Прогноз «Чемпионата» на полуфинал Евро-2024 Нидерланды — Англия

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на полуфинал Евро-2024 Нидерланды — Англия.

Ставка: обе забьют за 2.20.

У Нидерландов огромный атакующий потенциал, но вот с реализацией моментов команда испытывает трудности. Даже во встрече с обладающей не шибко надёжной обороной Турцией всё свелось к упрощению игры и переходу на постоянные навесы. С другой стороны, «оранжевым» есть куда расти и прибавлять. Они запросто могли выйти на пик формы к полуфиналу.

Англия способна на многое. Однако только на бумаге. Состав у неё отличный, но этого может быть недостаточно. Обладая такими резервами, сборная должна показывать лучший футбол. Должна, но не обязана. Так, видимо, считает Гарет Саутгейт. Он придерживается очень прагматичного стиля, который многие находят совсем не привлекательным.

На предыдущих стадиях турнира англичане победили Словакию и Швейцарию, показав наличие волевых качеств. В обоих случаях им пришлось отыгрываться и внимательно обороняться. Когда казалось, что сборная близка к вылету, своё слово сказали Букайо Сака, Гарри Кейн и Джуд Беллингем.

Сборная Нидерландов непременно навяжет борьбу. Оборона у неё скомпонована очень хорошо. Плюс не до конца ещё раскрылось нападение. Моментов куча, но голов должно быть больше. Англичане не могут похвастаться зрелищным результативным футболом, но рассчитывают на личностные и индивидуальные качества игроков. Рассчитываем на другую игру, в которой сыграет ставка на «обе забьют» за 2.20.