Уругвай — Колумбия: прогноз на полуфинальный матч Кубка Америки

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на полуфинал Кубка Америки Уругвай — Колумбия.

Ставка: проход Уругвая за 2.00.

На групповом этапе турнира колумбийцы обыграли Парагвай (2:1), разгромили Коста-Рику (3:0) и сыграли вничью с Бразилией (1:1), а в четвертьфинале крупно победили Панаму (5:0). Хамес Родригес в этих четырёх матчах записал на свой счёт гол и пять результативных передач. Также здорово прибавил Джон Кордоба, записав на свой счёт результативную передачу во встрече с Бразилией, а также забил Коста-Рике и Панаме.

Уругвай шагает в сторону стремительного прогресса. Небесно-голубые в Кубке Америки на групповом этапе победили Панаму (3:1), Боливию (5:0) и США (1:0). В 1/4 финала уругвайцы обыграли Бразилию (0:0, 4:2 пен.). Команде пришлось потратить много сил, чтобы вырвать победу. До встречи с бразильцами уругвайцы показывали себя исключительно с положительной стороны. В последних двух матчах у них начали проседать скорость и реализация.

Сборная Колумбии выглядит уверенно и воодушевлённо. Но, скорее всего, этого будет маловато для победы. Уругвай больше подходит на роль финалиста, но ему придётся попотеть ещё больше, чем в игре с Бразилией. Наверняка победитель не будет выявлен в основное время матча, но больше верится в проход Уругвая за 2.00.