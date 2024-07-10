Нидерланды — Англия: прогноз Владимира Прокофьева на полуфинал Евро-2024

Руководитель онлайн-маркетинга БК «Олимпбет» Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» дал прогноз на полуфинал Евро-2024 Нидерланды – Англия.

Ставки: в первом тайме не будет голов за 2.25 и ТМ 9.5 угловых за 1.67.

Нидерланды выдали очередной яркий, зрелищный и симпатичный матч (на фоне многих других сборных на текущем Евро) и добрались до полуфинала. Команда Рональда Кумана считается аутсайдером, что может сыграть ей на руку. Англичане унылым и скучным футболом уже никого не удивляют. Саутгейт снова отскочил и не без доли везения окончательно закрепился в списке самых успешных тренеров в истории сборной Англии.

В полуфинале нас с огромной вероятностью ждёт максимально осторожная тактическая дуэль. Ставки действительно очень высоки – и мой выбор в пользу «низового» первого тайма за отличный коэффициент 2.25. Считаю этот вариант валуйным.

В 1/4 финала Англия и Нидерланды оказались в положении отстающих. Британцы отыгрывались во втором тайме со Швейцарией, а команда Кумана ещё до перерыва получила гол от Турции. Теперь они встретятся друг с другом, и пропустить соперника вперёд никто не захочет.

У Нидерландов уже была подобная встреча на текущем Евро – это матч с похожей на Англию по уровню звëздности и философии Францией. Тогда зрители вообще не увидели голов, даже во второй половине. Для захода ставки достаточно нулей по итогам первого тайма.

Второй прогноз – на упрямого Саутгейта. То есть на тотал угловых меньше 9.5 за 1.67. Англия во всех прошлых матчах выпускала однобокую связку на левом фланге – Триппьера с Фоденом. Оба смещаются в центр, что минимизирует количество стандартов.

Сами британцы при обороне садятся глубоко, атакующие игроки становятся дополнительными защитниками, даже Кейн отрабатывает в опорной зоне. К чему всё это приводит? К ничтожному суммарному количеству угловых в основное время:

три — с Сербией;

шесть — с Данией;

шесть — со Словенией;

девять — со Словакией;

пять — со Швейцарией.

Ведёт Англия в счёте или проигрывает, забит гол в начале матча или в конце — расклад по угловым всегда один – ни себе ни людям», — отметил Прокофьев.