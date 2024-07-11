Первая лига: прогноз на победителя сезона, кто вернётся в РПЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на победителя сезона Первой лиги, который стартует 13 июля.

Ставка: «Сочи» займёт первое место за 4.00.

Южане сохранили на посту главного тренера Роберта Морено. Он основательно подошёл к подготовке команды к возвращению в РПЛ. Был совершён ряд приобретений игроков, которые, по мнению наставника, должны помочь составить достойную конкуренцию клубам из Первой лиги. Вероятнее всего, уйдёт удачно выступивший на Евро-2024 Ванья Дркушич, но этот вопрос всё ещё не решён.

«Сочи» не побоялся в межсезонье принять участие в Летнем кубке. И пусть «барсы» проиграли разгромно «Зениту» (2:5) и уступили «Црвене Звезде» (0:2), но крупно победили аргентинский «Тальерес» (5:0). Южане получили бесценный опыт с очень сильными клубами перед стартом Первой лиги. Он, несомненно, поможет им уже на ранней стадии взвинтить темп.

На что способна команда Морено, мы узнаем уже во встрече 1-го тура Первой лиги, в которой «Сочи» предстоит сыграть с «Уралом». Если говорить о возвращении в РПЛ сейчас, то у «барсов», на наш взгляд, больше шансов совершить это, чем у «Урала» и «Балтики». Поставить на победу сочинцев в Первой лиге можно за 4.00.