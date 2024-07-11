«Зенит» — «Краснодар»: букмекеры назвали фаворита Суперкубка России

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Букмекеры оценили шансы «Зенита» и «Краснодара» в матче за Суперкубок России, который пройдёт 13 июля в Волгограде.

Явным фаворитом считается «Зенит»: ставки на победу сине-бело-голубых по итогам основного времени принимаются с коэффициентом 1.75. Шансы «Краснодара» оценены в 4.70, ничья после двух таймов идёт за 4.00.

Итоговая победа «Зенита» доступна за 1.44. Если обладателем трофея станет «Краснодар», зайдёт коэффициент 2.90.

Команда Сергея Семака оформила «золотой дубль» по итогам сезона-2023/2024, став победителем национального чемпионата в шестом сезоне подряд и в финале Фонбет Кубка России оказавшись сильнее калининградской «Балтики» (2:1).

«Краснодар» же получил право сыграть в первом матче нового сезона благодаря тому, что занял второе место в турнирной таблице чемпионата России.