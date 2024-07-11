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Кто сыграет в финале чемпионата Европы по футболу — 2024, когда матч

Кто сыграет в финале чемпионата Европы по футболу — 2024, когда матч
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Вчера на Евро-2024 определился второй финалист. Им стала сборная Англии, победившая в своём полуфинале команду Нидерландов — 2:1. Ранее в финал прошла Испания, с тем же счётом обыгравшая Францию.

Букмекеры принимают ставки на финальный матч. По оценке аналитиков, больше шансов победить у испанцев. На их успех в основное время можно сделать ставку с коэффициентом 2.50, это примерно 39% вероятности. Шансы англичан оценили в 3.60 (приблизительно 27%), а на ничью в основное время принимают пари с коэффициентом 2.90 (34%).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На успех сборной Испании с учётом возможных дополнительного времени и серии пенальти предлагают коэффициент 1.70 (55%), а на итоговую победу Англии можно поставить за 2.24 (45%).

Финал турнира состоится 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск.

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