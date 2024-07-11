Кубок Америки — 2024: кто вышел в финал, результаты матчей 1/2 финала

Вчера на Кубке Америки — 2024 определился второй финалист. Им стала сборная Колумбии, победившая в своём полуфинале команду Уругвая — 1:0. Ранее в финал прошла Аргентины, со счётом 2:0 победившая Канаду.

Букмекеры принимают ставки на финальный матч. По оценке аналитиков, больше шансов победить у аргентинцев. На их успех в основное время можно сделать ставку с коэффициентом 2.27, это примерно 43% вероятности. Шансы колумбийцев оценили в 3.90 (приблизительно 25%), а на ничью в основное время принимают пари с коэффициентом 3.10 (32%).

На успех сборной Аргентины с учётом возможной серии пенальти предлагают коэффициент 1.60 (59%), а на итоговую победу Колумбии можно поставить за 2.43 (41%).

Эксперты считают, что матч не будет результативным. На ТБ 2.5 гола можно поставить за 2.60, а «низ» идёт за 1.53. На то, что обе команды забьют в основное время матча, предлагают котировку 2.20.

Финальный матч Кубка Америки — 2024 Аргентина — Колумбия состоится в ночь с 14 на 15 июля мск, его начало запланировано на 3:00 мск.