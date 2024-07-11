Канада — Уругвай: эксперты назвали шансы команд в матче за третье место Кубка Америки

Вчера, 10 июля, на Кубке Америки — 2024 определился второй финалист. Им стала сборная Колумбии, победившая в своём полуфинале команду Уругвая — 1:0. Ранее в финал прошла Аргентина, со счётом 2:0 победившая Канаду.

Таким образом, в бронзовом матче встретятся Канада и Уругвай. Букмекеры принимают ставки на игру за третье место. По оценке аналитиков, фавориты матча — уругвайцы. На их успех в основное время можно сделать ставку с коэффициентом 1.55, это примерно 63% вероятности. Шансы канадцев оценили в 7.30 (приблизительно 13%), а на ничью в основное время принимают пари с коэффициентом 4.20 (24%).

На успех сборной Уругвая с учётом возможной серии пенальти предлагают коэффициент 1.29 (74%), а на итоговую победу Канады можно поставить за 3.90 (26%).

Эксперты считают, что матч может быть результативным. На ТБ 2.5 гола можно поставить за 1.90, а «низ» идёт за 1.96. На то, что обе команды забьют в основное время матча, предлагают котировку 1.93.

Матч за третье место Кубка Америки — 2024 Канада — Уругвай состоится в ночь с 13 на 14 июля мск, его начало запланировано на 3:00 мск.