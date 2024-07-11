Букмекеры назвали претендентов на звание лучшего бомбардира Евро-2024

Вчера на Евро-2024 определился второй финалист. Им стала сборная Англии, переигравшая сборную Нидерландов со счётом 2:1.

Букмекеры принимают ставки на то, кто станет лучшим бомбардиром турнира. Пока лучшие — целая группа игроков, забивших по три мяча. В их числе уже завершившие выступления грузин Жорж Микаутадзе, словак Иван Шранц и немец Джамал Мусиала. На любого из них можно сделать ставку с коэффициентом 13.00.

Главным же фаворитом аналитики считают лидера атак сборной Англии Гарри Кейна. Сделать ставку на его триумф можно с коэффициентом 3.20. Пока что на счету Кейна два мяча, но у него впереди финал.

Финал впереди и у Дани Ольмо, который начинал турнир в запасе сборной Испании, но сейчас имеет серию из трёх матчей подряд, в которых он забивал. Сделать ставку на то, что полузащитник станет лучшим бомбардиром, можно за 3.50.