Эксперты назвали фаворитов на звание лучшего игрока Евро-2024

Вчера, 10 июля, определилась финальная пара Евро-2024. В решающий этап турнира вышли сборные Испании и Англии. Финал пройдёт 14 июля в Берлине, начало — в 22:00 мск.

Букмекеры принимают ставки на то, кого признают лучшим игроком чемпионата Европы. По оценке аналитиков, больше всего шансов у 16-летнего игрока сборной Испании Ламина Ямаля. Сделать ставку на его успех можно с коэффициентом 2.70.

За 4.00 можно поставить на мозговой центр сборной Испании — Родри. Шансы Дани Ольмо, который стал настоящим джокером испанцев на этом чемпионате Европы, оценили в 6.00, а на Фабиана Руиса предлагают котировку 7.00.

Из англичан больше всего шансов стать лучшим игроком турнира у Джуда Беллингема, его победу букмекеры оценили в 9.00. На Букайо Саку дают коэффициент 15.00, а на Гарри Кейна — 17.00.

Испания в полуфинале победила Францию 2:1, а Англия с тем же счётом обыграла сборную Нидерландов.