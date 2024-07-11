Первая лига: букмекеры назвали фаворитов на выход в РПЛ по итогам сезона-2024/2025

13 июля стартует сезон в Первой лиге — втором дивизионе российского футбола. Букмекеры принимают ставки на победителя турнира.

По оценке аналитиков, больше всего шансов у «Урала». Екатеринбуржцы, покинувшие РПЛ по итогам стыковых матчей, оставили у руля Евгения Аверьянова. Поставить на победу «шмелей» можно за 2.60.

Шансы «Балтики» оценили в 3.80. После вылета из РПЛ калининградцы сменили тренера: Сергей Игнашевич покинул клуб, а его место занял Александр Грищенко. При этом поменялась бо́льшая часть состава.

На «Сочи» можно сделать ставку за 4.00. Главная победа сочинцев — удалось уговорить Роберто Морено продолжить работу. Остался и ряд сильных легионеров.

На «Родину», которую в новом сезоне будет тренировать Владимир Газзаев, можно поставить за 8.00. Вероятность того, что Первую лигу выиграет тульский «Арсенал», который едва не выбил из РПЛ «Пари НН» в стыковых матчах, оценили в 13.00. Вероятность победы владикавказской «Алании» оценили в 15.00.