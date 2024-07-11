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«Шериф» — «Зиря»: прогноз на матч квалификации Лиги Европы

«Шериф» — «Зиря»: прогноз на матч квалификации Лиги Европы
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Шериф» — «Зиря».

Ставка: «Шериф» победит за 1.73.

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В минувшем сезоне «Шериф» прервал своё доминирование в чемпионате Молдавии. Три раза подряд он становился чемпионом, но по итогам минувшего розыгрыша занял вторую строчку. Тем не менее путёвку в еврокубки он получил. Пусть и через квалификационные раунды.

Новым главным тренером «Шерифа» стал Юрий Гура, перед которым поставлены сложные задачи – пройти квалификацию в Лигу Европы и вернуть титул чемпиона страны клубу.

«Зиря» — сравнительно молодая азербайджанская команда, которая прогрессирует быстрыми темпами. В минувшем сезоне чемпионата страны «орлы» показали невероятную игру в обороне. В 36 встречах они пропустили всего 22 мяча. По итогам подопечные Рашада Садыгова заняли второе место.

Плюс «Зиря» добралась до финала Кубка Азербайджана, в котором проиграла со счётом 1:2 «Карабаху». «Орлы» будут стараться использовать свою редкую возможность заявить о себе на более высоком уровне. Однако они считаются явными аутсайдерами. С опытом «Шерифа» трудно поспорить. Наша ставка на победу «ос» с коэффициентом 1.73.

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