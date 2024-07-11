«Эльфсборг» — «Пафос»: прогноз на матч квалификации Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Эльфсборг» — «Пафос».

Ставка: обе забьют за 1.80.

В отличие от многих других чемпионатов, в Швеции игра идёт полным ходом. «Эльфсборг» занимает седьмую строчку после 14 матчей. В минувшей встрече «жёлтые» разгромили «Броммапойкарну» со счётом 3:0. Симон Хедлунд и Майкл Байду вновь были на виду. Они забили по голу и отдали по результативной передаче.

«Эльфсборг» хорошо знаком с еврокубками, поэтому с психологией у него сложностей не будет. Впрочем, как и с настроем. А вот «Пафос» может столкнуться с трудностями. Команда малоопытна, да и вообще молода. В минувшем сезоне клуб впервые выиграл Кубок Кипра, победив в финале «Омонию» (3:0).

Также в его список достижений можно записать путёвку в квалификацию Лиги Европы. Теперь бы не упустить свой шанс. В составе «Пафоса» достаточно атакующих и талантливых футболистов, способных создать проблемы «Эльфсборгу». Например Жайро – автор 16 голов в минувшем сезоне первенства.

Несомненно, «жёлтые» будут уверены в своей победе и это отложится на обстановке на поле. Но недооценивать «Пафос» всё-таки не следует. Команда покажет качественный футбол и наверняка забьёт. Думаем, лучшим вариантом для ставки будет «обе забьют» за 1.80.