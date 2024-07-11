«Ботев» — «Марибор»: прогноз на матч квалификации Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Ботев» Пловдив – «Марибор».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.10.

Никак у «Ботева» не получается пройти отбор в еврокубки. Быть может, этот сезон будет для него более удачливым. «Канарейки» стали обладателями Кубка Болгарии и получили путёвку в квалификацию на Лигу Европы, но первенство завершили лишь на девятой строчке.

Задача «Ботева» простая – завладеть максимально возможным преимуществом в домашней встрече, чтобы спокойно провести ответную игру на выезде. Но на пути стоит «Марибор», который хорошо знаком с выступлениями в еврокубках и будет чувствовать себя комфортно в отборочном турнире.

«Фиолетовые» завершили сезон словенской лиги на втором месте, показав неплохую игру в нападении. Арнел Якупович и Эль-Араби Судани составили неплохой дуэт, суммарно на двоих забив 32 гола в первенстве.

Учитывая все эти факты, мы считаем, что нас ждёт результативный футбол. Предлагаем поставить на тотал больше 2.5 мяча с коэффициентом 2.10.