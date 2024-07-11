Даниил Медведев — Карлос Алькарас: букмекеры назвали фаворита полуфинала Уимблдона

12 июля Даниил Медведев и Карлос Алькарас сыграют в матче 1/2 финала Уимблдона. Начало — не ранее 15:00 мск.

Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворитом испанца, коэффициент на победу Карлоса Алькараса составляет 1.34, что равняется около 72% вероятности.

На успех россиянина можно поставить в букмекерских конторах за 3.45. Это примерно 28% вероятности.

Аналитики считают, что матч 1/2 финала Уимблдона Даниил Медведев — Карлос Алькарас получится упорным. Заключить пари на тотал больше 3.5 сета можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Тотал меньше 3.5 сета принимается с коэффициентом 2.44.

На победу Медведева с форой (+4.5 гейма) выставлен коэффициент 1.97, успех Алькараса с форой (-4.5 гейма) идёт за 1.90.